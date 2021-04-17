В Омске в районе Московки-2 эвакуировали школу №99

Школьников вывели на спортивную площадку. Фото: ВКонтакте

Сегодня утром жители микрорайона Московка-2 в Ленинском округе заметили, что из местной школы №99 на улице Молодова эвакуировали детей. Тревога явно была не учебная. Всех учеников, кто пришел на субботние занятия, и учителей вывели на спортивную площадку, а рядом со школой заметили несколько автомобилей МЧС.

Но, к счастью, ничего серьезного не произошло.

- Произошло ложное срабатывание сигнализации, после проверки все вернулись в здание, - объяснили в пресс-службе МЧС России по Омской области.