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Общество17 апреля 2021 9:30

В Омске в районе Московки-2 эвакуировали школу №99

К счастью, ничего серьезного там не произошло
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Школьников вывели на спортивную площадку.

Школьников вывели на спортивную площадку.

Фото: ВКонтакте

Сегодня утром жители микрорайона Московка-2 в Ленинском округе заметили, что из местной школы №99 на улице Молодова эвакуировали детей. Тревога явно была не учебная. Всех учеников, кто пришел на субботние занятия, и учителей вывели на спортивную площадку, а рядом со школой заметили несколько автомобилей МЧС.

Но, к счастью, ничего серьезного не произошло.

- Произошло ложное срабатывание сигнализации, после проверки все вернулись в здание, - объяснили в пресс-службе МЧС России по Омской области.