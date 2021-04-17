В Омске с 1 мая заработают фонтаны

Фонтаны заработают через неделю. Фото: ВКонтакте

Уже с 1 мая в мэрии пообещали включить омские фонтаны. К этому времени синоптики прогнозируют уже довольно теплую погоду, до +15 днем.

Сейчас специалисты учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» занимаются очисткой и ремонтом фонтанов, если это необходимо. Вчера провели обслуживание двух фонтанов на улице Чокана Валиханова. Остальными займутся на следующей неделе. Также в порядок после зимы приводят мосты и подземные переходы.

- На очереди у нас Ленинградский мост, работники нашего учреждения осуществляют помывку ограждений и бордюров, в ближайшее время они будут также покрашены. Для окрашивания используется специалильная эмаль, соответствующая нормативам по блеску и скорости высыхания. Кроме того, мы провели помывку элементов и ремонт всех подземных пешеходных переходов, восстановили облицовочную плитку в подземном переходе у Парка им. 30-летия Победы, — рассказала о подготовке города к лету директор Бюджетного учреждения города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан.