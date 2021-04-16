На видео попало, как омичи воруют товар в магазине техники

Воры даже не догадывались, что за ними наблюдают. Фото: УМВД России по Омской области

Из магазина бытовой техники на улице Фрунзе стали систематически происходить кражи акустических колонок. Его сотрудники обратились в полицию.

Как выяснилось, воришек было трое – 25-летняя омичка, 28-летняя жительница Калачинска и 30-летний житель СНТ. Все они орудовали прямо под камерами наблюдения, видимо, даже не догадываясь об их существовании. По записям их и вычислили.

- Дознавателем возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Проверяется причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.