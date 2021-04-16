Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 апреля 2021 9:18

Агрессивный омич не хотел в больницу и чуть не подрался с медиками

Он был сильно пьян
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Усмирить буйного пациента помогли сотрудники Росгвардии.

Усмирить буйного пациента помогли сотрудники Росгвардии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омским медикам снова пришлось иметь дело с агрессивным пациентом. Все произошло накануне в районе Нефтяников. Скорая приехала на вызов к пьяному мужчине, который дебоширил возле магазина. Медики попробовали усадить его в машину, но омич очень не хотел в больницу. Он расталкивал врачей, кричал и убегал от них.

Чтобы как-то справиться с дебоширом, медикам пришлось обратиться за помощью к росгвардейцам. Патрулю удалось успокоить омича и усадить его в машину скорой. До больницы они добрались без происшествий, - уточняют в пресс-службе Росгвардии.