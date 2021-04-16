Агрессивный омич не хотел в больницу и чуть не подрался с медиками

Усмирить буйного пациента помогли сотрудники Росгвардии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омским медикам снова пришлось иметь дело с агрессивным пациентом. Все произошло накануне в районе Нефтяников. Скорая приехала на вызов к пьяному мужчине, который дебоширил возле магазина. Медики попробовали усадить его в машину, но омич очень не хотел в больницу. Он расталкивал врачей, кричал и убегал от них.

Чтобы как-то справиться с дебоширом, медикам пришлось обратиться за помощью к росгвардейцам. Патрулю удалось успокоить омича и усадить его в машину скорой. До больницы они добрались без происшествий, - уточняют в пресс-службе Росгвардии.