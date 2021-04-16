Посреди дороги в районе Нефтяников в Омске провалился асфальт

Из-за аварии на водопроводе землю подмыло и асфальт провалился.

Накануне в соцсетях появилось сообщение от обеспокоенных жителей Нефтяников. На улице Андрианова прямо посреди проезжей части обвалился асфальт. Яма около полуметра в ширину образовалась внезапно. Рядом постоянно ездят машины и по пешеходному переходу идут люди. Очевидцы, которые записали видео, уточнили, что образовалась яма, скорее всего, из-за порыва трубы. В ней течет кипяток.

Сообщением заинтересовалась прокуратура. По информации ведомства, провал действительно образовался из-за порыва на водопроводе. Сейчас аварию устранили, а опасное место огородили. По этому факту проведут проверку, в ходе которой выяснят, были ли нарушения в содержании водопровода и при устранении аварии и ее последствий, уточнили в пресс-службе прокуратуры