«Дети боятся выходить на улицу»: Жильцов омской многоэтажки терроризирует бродячая собака

Вот такая собака стала кошмаром для всего двора. Жильцы надеются, что для животного найдется место в приюте. Фото: ВКонтакте

Омичи все чаще жалуются на агрессивных бездомных собак. Они стали появляться во всех районах города, и ведут себя животные не всегда дружелюбно. На одну из таких собак и пожаловались жильцы дома 184 на улице 19 Линия. она рассказала, что примерно месяц назад в их дворе появилась бродячая собака. Сначала все было хорошо, животное никому не мешало и относилось к людям дружелюбно, но потом начало проявлять агрессию. Больше всего страдали дети, за которыми собака бегала по площадке и пыталась укусить.

- Поняли, что своими силами не справляемся и обратились УК, чтобы те в свою очередь вызвали службу по отлову! Письмо было написано в тот же день 07.04.2021. Каждый день звонили и узнавали, когда же до нас дойдет очередь. А собака в это время кинулась на моего ребенка, чудом не укусила, но он теперь боится выходить на улицу один. Кинулась и укусила другого ребенка, прокусила двое штанов и оставила следы зубов на ноге. Ребенок с сахарным диабетом, любая рана для него очень серьезная. Через неделю нам ответили, что отлов в нашем доме будет 14.04.2021. Думаете кто-то приехал? Правильно думаете, никто не приехал ни 14, ни 15, она как бегала по двору так и бегает, - написала в посте омичка.

Она также отметила, что в их дворе находится детский сад. Когда дети выходят на прогулку, собака бегает вдоль забора и громко лает. Пса даже пытались пристроить в приют, но для него нигде не нашлось места.

- Я люблю животных, помогаю приютам финансово по мере возможности, но своих детей я люблю больше, - замечает омичка и надеется, что для собаки либо найдется хозяин, либо место в приюте.