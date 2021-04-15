У омича арестовали машину за чужой долг в 13 млн

Оказалось, что несколько остановленных водителей не были владельцами машин. Фото: УФССП России по Омской области

Омские судебные приставы провели в центре Омска совместный рейд с ГИБДД. Машины должников отлавливали на улице Масленникова. Несколько остановленных водителей расплатились с долгами тут же на месте онлайн. Был у проверяющих и крупный улов.

- Оказалось, что остановленное на дороге автотранспортное средство Renault Scenic за рулем, которого находился не собственник автомобиля, принадлежит должнику, в отношении которого на исполнении в отделе судебных приставов по Кировскому административному округу города Омска находится 23 исполнительных производства, на общую сумму свыше 13 млн. рублей. Такую сумму задолженности омич накопил, не погашая долги по налогам, кредитам и штрафам ГИБДД, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Судебный пристав-исполнитель в соответствии с требованиями действующего законодательства составил акт описи и ареста принадлежащего должнику транспортного средства, которое было передано на ответственное хранение в специализированную организацию для последующей реализации в счет погашения долга.

В общей сложности за один этот рейд приставам удалось арестовать пять машин, владельцы которых в общей сложности задолжали 15 млн рублей.