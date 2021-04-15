За сутки в Омской области выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Омской области снова начала расти. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Областной минздрав опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом на четверг, 15 апреля. За минувшие сутки число зараженных снова немного выросло – 69 новых случаев (44 781 с начала пандемии). 106 жителей Омской области выписаны по выздоровлению (37 796 за весь период).

При этом смертность от ковида в регионе остается стабильно высокой: за сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом, за весь период с начала пандемии в регионе – 1 358 человек.

Также сообщается, что прививки от коронавируса поставили уже 117 800 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины вакцинированы 61 469 из них.