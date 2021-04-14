Омич, не получивший итоги анализов, угрожал медикам ножом

Утихомирить буяна удалось только с помощью сотрудников Росгвардии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

32-летний омич перепугал всю больницу. Сибиряк пришел в медсанчасть №9 за результатами анализов. Однако документы оказались еще не готовы, о чем пациенту и сообщила работник регистратуры. От этой информации омич буквально вышел из себя. Он выхватил нож и стал угрожать женщине. Она нажала тревожную кнопку, после чего человек с ножом поспешил скрыться из больницы.

Приехавшим сотрудникам Росгвардии передали приметы мужчины. По ним омича и задержали у одного из домов по улице 3-я Молодежная. Буйным пациентом оказался ранее неоднократно судимый житель Октябрьского округа. Ему 32 года. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, задержанного передали в омскую полицию.