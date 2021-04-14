В мэрии рассказали, по чьей вине канализационный люк, в который упал ребенок, был открыт

Ребенок провалился в открытый люк рядом с домом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омске собираются судить начальника управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений Администрации г. Омска. В его обязанности входило следить за состоянием канализационных сетей. На том участке, где он должен был это делать, 1 сентября 2020 года в открытый люк в районе военного городка в поселке Степной провалился ребенок.

В департаменте, где работал чиновник рассказали, что в марте прошлого года для круглосуточной охраны инженерных коммуникаций, которые перешли городу от минобороны, был заключен договор с ЧОП «Асгард». Охранники должны были регулярно патрулировать территорию и сообщать о потенциально опасных ситуациях в департамент. Также специалисты мэрии сами регулярно проводили осмотр инженерных сетей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что комиссия выезжала на проверку в апреле и июне 2020. В первый раз обнаружили открытые канализационные люки недалеко от жилых домов, а во второй раз все было закрыто. Ближайший осмотр перед трагедией проходил 19. 08. 2020

- Сотрудниками управления муниципальной собственности департамента было проведено выборочное выездное обследование объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 154-го Военного городка. В результате вновь было зафиксировано несколько открытых колодцев, а также частично закрытый резервуар с водой . В адрес охранного предприятия было направлено поручение устранить нарушения и ограничить доступ третьих лиц на подконтрольную территорию, - отметили в пресс-службе департамента имущественных отношений. По их информации, люки закрыли только 4 сентября, уже после инцидента с падением туда ребенка.

На то, чтобы закрыть люки понадобилось чуть больше двух недель, в которые и произошла трагедия. Сейчас департамент имущественных отношений направил письмо к ЧОПу «Асгард» с просьбой обратить внимание на ненадлежащее исполнение обязанностей.