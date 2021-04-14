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Общество14 апреля 2021 9:59

Омичи попались на удочку мошенников, представлявшихся сотрудниками ФСБ

Некоторым из них все же удалось сохранить свои деньги
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Мошенники представлялись сотрудниками ФСБ, чтобы убедить жертв переводить деньги.

Мошенники представлялись сотрудниками ФСБ, чтобы убедить жертв переводить деньги.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Омска обратилось сразу несколько человек с похожими историями. Им поступали сначала звонки от банков, а после якобы от сотрудников ФСБ. Людей убеждали, что они могут лишиться всех накоплений, а чтобы этого не произошло, предлагали срочно перевести средства на «безопасный счет». После этого, естественно, никто не выходил на счет. Один из омичей таким способом лишился 400 тысяч. А вот другому повезло.

Мужчина не поверил на слово звонившим и проверил номер через Интернет. Оказалось, что он действительно принадлежит ФСБ. Но на этом омич не остановился, он поехал в управление ведомства и лично обратился за объяснениями.

- Дежурный меня выслушал. Я ему показал номер и фотографию удостоверения, которую мне прислали. Дежурный сказал, что номер действительно их, но вот удостоверение – подделка, и такой человек у них не работает, - рассказал бдительный омич. После этого он понял, что чуть не стал жертвой мошенников.