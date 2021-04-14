Омич убил человека и потерял на месте преступления фото своего паспорта

Труп квартиросъемщика спустя трое суток обнаружил владелец квартиры. Фото: УМВД России по Омской области

Не задался разговор «по понятиям» у 55-летнего бывшего сидельца и его 33-летнего приятеля. Мужчины выпивали и разошлись во мнении относительно точности тюремных формулировок. Во время обсуждений что-то не задалось, «бывалый» решил научить жизни младшего товарища и зарезал его.

Труп пролежал в квартире трое суток. Потом его обнаружил владелец квартиры, который сдавал жилье убитому.

Эксперт в тюремной тематике оказался не слишком внимательным и потерял на месте преступления сотовый с фото своего паспорта и совместными снимками с убитым. Впрочем, это поможет мужчине уже скоро вернуться в привычную для него среду обитания.

- Следственными органами Следственного комитета России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 12 апреля 33-летнего квартиросъемщика, по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.