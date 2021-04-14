В конкурсе «Лидеры России» появился новый трек

«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщество лидеров, которые определят будущее России. Цель нового трека конкурса «Лидеры России» - выявить наиболее перспективных руководителей новой формации для системы государственного управления. Заявочная кампания проходит на сайте ЛидерыРоссии.рф и завершится 26 апреля. Победители трека «Государственное управление» получат сертификаты на прохождение образовательных программ, возможность стажировки и вакансии в федеральных и региональных органах государственной власти. Требования к участникам трека «Государственное управление»: гражданство РФ, возраст до 55 лет, наличие высшего образование и управленческого опыта не менее двух лет.

Наставниками трека стали известные государственные деятели России. Участников престижного всероссийского конкурса поддержит Губернатор Омской области Александр Бурков, выступив их наставником.

- Грамотные управленцы всегда востребованы, особенно на региональном уровне. Сейчас как никогда важно привлекать их на государственную службу. Идет работа над Стратегией социально-экономического развития России до 2030 года и стратегиями развития регионов. Чтобы в полной мере воплотить в жизнь эти документы, нам предстоит много работы, - отметил наставник трека «Государственное управление» четвертого конкурса «Лидеры России», Губернатор Омской области Александр Бурков. - Для меня бесспорна актуальность нового трека конкурса «Лидеры России» – «Государственное управление». Уверен, что есть люди – истинные патриоты со знаниями и опытом, которые хотят и могут работать, но возможно, им не хватает компетенций или просто толчка, чтобы выйти на новый уровень в своей карьере. Хотелось бы, чтобы конкурс стал для них своеобразной «перезагрузкой» и вместе с тем дал свежую кровь системе госслужбы.

Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся финалы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.