Жители омского городка Нефтяников снова жалуются на сильный запах газа

Жители городка Нефтяников снова жалуются на «газовую атаку». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 13 апреля, омичи снова начали массово жаловаться в социальных сетях на сильный запах газа. Особенно отчетливо он ощущался утром в районе северной промзоны. Это подтверждают и сотрудники «Комсомолки», живущие в районе городка Нефтяников.

По всей вероятности, в областном минприроды снова сошлются на неблагоприятные метеоусловия. Напомним, ведомство регулярно фиксирует сообщения и потом подтверждает: выбросы действительно были. Однако констатацией факта все и заканчивается. Ситуация за последние несколько лет никак не была улучшена.