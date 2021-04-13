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Общество13 апреля 2021 9:56

Жители омского городка Нефтяников снова жалуются на сильный запах газа

Особенно отчетливо он ощущался с утра
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Жители городка Нефтяников снова жалуются на «газовую атаку».

Жители городка Нефтяников снова жалуются на «газовую атаку».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 13 апреля, омичи снова начали массово жаловаться в социальных сетях на сильный запах газа. Особенно отчетливо он ощущался утром в районе северной промзоны. Это подтверждают и сотрудники «Комсомолки», живущие в районе городка Нефтяников.

По всей вероятности, в областном минприроды снова сошлются на неблагоприятные метеоусловия. Напомним, ведомство регулярно фиксирует сообщения и потом подтверждает: выбросы действительно были. Однако констатацией факта все и заканчивается. Ситуация за последние несколько лет никак не была улучшена.