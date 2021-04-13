Появилось фото легковушки, утонувшей в кювете под Тарой

Теперь владельцу предстоит вытаскивать свое авто. Фото: ВКонтакте

Необычная авария произошла рядом с одной из деревушек в Тарском районе. Там водитель, судя по всему, не справился с управлением. Машина улетела в кювет, затопленный талой водой. В итоге легковушка затонула почти по самую крышу. Фотография с места ДТП появилась в социальных сетях. Что именно произошло, не сообщается. О состоянии водителя машины тоже нет никакой информации.

Однако теперь владельцу легковушки предстоит развернуть настоящую спасательную операцию. Вытащить из затопленного кювета машину будет не так-то просто. Придется сильно постараться.