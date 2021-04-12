Дачные воришки из Омска украли целый Камаз вещей, чтобы обставить свои дома

Два омича проникали на дачи через окна и вытаскивали технику и ценные вещи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После зимы традиционно в полицию активно поступают заявления о дачных кражах. Владельцы возвращаются после зимы и обнаруживают вторжения в свои дома. Накануне уже ловили дачных воров. Но эта история по размаху превзошла предыдущую.

Омичи воровали все, что может пригодиться в оформлении дома и сада. Даже гномиков. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию стали обращаться дачники из села Ростовка, они заглядывали в домики и видели беспорядок и пропавшие вещи. Суммы ущерба всегда были разные: от 10 до 100 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что преступники проникали в дома через разбитые или отжатые окна, а по следам удалось определить, что их было двое. Отсмотрев дорожные камеры видеонаблюдения, полиция выяснила, что передвигались преступники на старенькой семерке. Она несколько раз попала в кадр, нагруженная краденым.

За зиму они успели накопить целый Камаз ворованных вещей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

После этого не составило труда найти виновных. Ими оказались два приятеля и соседа по даче в СНТ "Лювена-Сад" 50 и 54 лет. Один из них недавно построил дом и думал, как бы его обставить. Тут-то и предложил свою идею его сосед, который планировал обносить и свою мебель. Вместе они ездили по Ростовке, вламывались в дома и собирали все необходимое от холодильников до лампочек. Аналогичными преступлениями приятели промышляли и в СНТ "Черемушки". Похищенное воришки складывали в дачных гаражах. Полицейские изъяли целый Камаз награбленного.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на приятелей завели 11 уголовных дел. Им может грозить до 5 лет лишения свободы.