Омский наркокурьер чуть не убил таксиста и угнал у него машину

Таксист не стал сопротивляться, но все равно получил сильный удар трубой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следователи разбирались в деле 20-летнего жителя Марьяновского района Омской области. Оказалось, что в ноябре 2020 года он крепко выпил и вызвал такси, но ехать никуда не собирался. Он сел в машину и попросил водителя выйти, когда тот повернулся спиной, омич ударил мужчин металлической трубой. От удара водитель упал на землю. В это время омич забрал ключи от машины и мобильный телефон, угрожая, что добьет мужчину.

Когда машину нашли, а угонщика задержали, удалось выяснить, что совсем недавно он уже попадал в поле зрения полиции за хранение 1,1 килограмма наркотиков и угон мотоцикла "ИЖ Юпитер 4".

Дело уже рассмотрели в суде, и назначили омичу наказание в виде 5 лет и 4 месяцев колонии общего режима, а обвинение поддержали в местной прокуратуре, сообщили в пресс-службе ведомства.