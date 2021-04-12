Омичи пожаловались на резкое подорожание яиц в супермаркетах до 100 рублей

За последнее время в Омске резко подорожали яйца. Фото: Мария ЛЕНЦ

Омичи в последнее время часто замечали, что цены на яйцо постепенно поднимаются, но сейчас они резко взлетели вверх. Люди замечают на полках магазинов все более высокие ценники на десяток обычных куриных яиц, иногда они уже превышают 100 рублей.

В соцсетях появляются посты, где покупатели недоумевают, что происходит с ценами на яйцо. В ответ на этот вопрос комментаторы напоминают, что скоро пасха. Ее в этом году отмечают 2 мая. Перед этим праздником яйца традиционно поднимаются в цене. Но все же до праздника еще остается три недели, а купить яйцо проблема уже сейчас. А пока в комментариях омичи делятся магазинами, где цены еще остаются чуть дешевле.