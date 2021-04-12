Минздрав: Вакцину от ковида получили больше 100 тысяч омичей

Поликлиники готовы принимать омичей на вакцинацию даже в выходные. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Продолжается вакцинация в Омской области. Проблем с препаратом "Спутник V" в регионе нет. Недавно губернатор сообщил, что власти готовы прививать до 8 тысяч жителей в сутки. Задача привить около 60% населения Омской области для получения коллективного иммунитета. Это почти 1 миллион человек.

Однако жители пока идут на вакцинацию неохотно. На данный момент привито чуть больше 100 тысяч омичей. Такие цифры озвучивают в региональном минздраве. Поликлиники региона даже перешли на работу по выходным. Поставить прививку от коронавируса можно как в субботу, так и в воскресенье.