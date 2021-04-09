20 лет спустя: Оксана Фадина побывала в школе, в которой когда-то училась

Сюда мэр Омска приехала в качестве претендента для выдвижения в депутаты Госдумы. Они встретилась с главой района Василием Майстепановым и активистами «Единой России». Говорили о ситуации в районе и перспективах его развития.

– В рамках праймериз начала свою программу посещения районов, которые входят в 141 округ. Для меня было абсолютно очевидно, какой район будет первым, с какого я начну свою кампанию, – сказала Фадина. - Сегодня в новом качестве я испытываю совершенно другие эмоции. Прежде всего, чувствую высокий уровень ответственности. Проблемы Большеречья очень схожи с проблемами Омска. Необходим капитальный ремонт учреждений культуры, спортивных объектов, капитальный ремонт школы. Но самое главное – это перспективное развитие района. Мы обсудили уже комплексную застройку, где будет строительство не только многоквартирных домов, но и детских садов и школ, перспективы масштабной реализации нацпроектов на территории района.

– Оксана Николаевна – грамотный руководитель, - сказал депутат Законодательного собрания Омской области на встрече с жителями Большеречья Мурат Адырбаев. - Мне приятно с ней работать, в том числе к нам на совещание в Заксобрание ее приглашали, приятно слушать умного, профессионально грамотного человека. Человеку нравится трудиться, и мы ей пожелаем дальше работать на благо региона.

Оксана Николаевна сообщила, что приезжала сюда с дочерью после того, как сняли режим самоизоляции. В этот визит она побывала в школе, где училась и встретилась с директором Анатолием Куликовым.

– Я очень давно, лет двадцать, наверное, не была здесь, – призналась Оксана Фадина. – Специально попросила, чтобы в программе визита выделили хотя бы немного времени, чтобы прийти сюда. Встретилась с директором Анатолием Ивановичем Куликовым, у которого я выпускалась. Вспомнила свое детство, своих учителей – некоторых из которых уже нет…Эмоции переполняют! Что я могу сказать про Большереченскую школу №1? Она классная!