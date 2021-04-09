Между Омском и Германией могут снова запустить прямое авасообщение

Возможно, омичи смогут летать в Германию без пересадок. Фото: Алиса ТИТКО

Накануне в Омск приехал генеральный консул ФРГ в регионах Сибири и Дальнего востока Бернд Финке. Одним из вопросов для обсуждения на встрече консула и исполняющего обязанности губернатора Валерия Бойко стало открытие прямого авиасообщения между Омском и Германией. Прямые рейсы из нашего города в ФРГ уже летали, но с 2015 года прекратили свою деятельность. С тех пор омичам, чтобы попасть в Германию, приходится летать с пересадками.

Бернд Финке на встрече отметил, что авиарейс может быть крайне востребованным, если учесть, что в Омске живет множество русских немцев, активно поддерживающих связи с родственниками за границей. Когда-то прямые авиарейсы были очень популярны еще и среди туристов.