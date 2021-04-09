Трое омичей катались по дачам и собирали бытовую технику для дома

Воришек уже задержали. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию стали массово обращаться омичи, заглянувшие в этом году на дачи и обнаружившие, что там не хватает некоторых ценных вещей. В разных случаях дачники лишались электроинструментов, акустики, видео и аудиотехники, микроволновок, у кого-то украли велосипед. Суммы ущерба составляли от 3 до 80 тысяч рублей. Все кражи совершались в СНТ, расположенных на правом берегу Оми.

Во время следствия выяснилось, что к кража была совершена тремя омичами: двумя братьями 40 и 36 лет и их 29-летним приятелем. Большую часть украденного они не продавали, а использовали в хозяйстве. Следователи установили, что два месца омичи вечерами объезжали дачные товарищества на автомобиле, находили неохраняемые въезды и совершали кражи. Пока в полицию обратились только 6 пострадавших. Большая часть из них из СНТ "Нефтяник-2". Сейчас полиция проверяет, могли ли задержанные быть причастны к другим похожим преступлениям.

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