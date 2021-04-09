Омичам показали, как преобразится Городской сад

С 26 апреля по 30 мая 2021 г. на единой онлайн-платформе 55.gorodsreda.ru пройдет голосование — омичам предстоит выбрать дизайн-проекты территорий, которые благоустроят в 2022 году.

Сегодня в конференц-зале администрации города Омска презентовали два дизайн-проекта Городского сада в границах улиц Броз Тито — пр. К. Маркса — ул. Короленко — ул. Ленина в Центральном административном округе города Омска. В презентации принял участие глава администрации Центрального округа Амангельды Мендубаев, заместитель главы администрации Центрального округа Александр Лесниченко, первый заместитель председателя Омского городского совета Юрий Тетянников, начальник управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства мэрии Омска Юлия Ильчук.

Благоустройство «Городского сада» проведут в два этапа — в 2022 и 2023 годах. Общественным куратором территории выступает первый заместитель председателя Омского городского совета Юрий Тетянников.

Согласно дизайн-проекту архитекторов Владимира Лебедева и Владимира Николаева предлагается создать единую рекреационную зону от улицы Короленко до набережной Оми, которая дополнит существующие скверы и места для прогулок пространством для активного отдыха. «Ильинская слобода» делится на 4 основные функциональные зоны. Первая — сквер с дорожками, фонтаном, лавочками и арт-объектами — понравится всем горожанам, вне зависимости от возраста. Общественное пространство также включает мини-сцену для представлений, удобные скамейки и качели для взрослых. Вторая зона — пространство для подростков с качелями, скамейками с подсветкой и киоском для продажи мороженого и воды. Третья зона — площадка для детей от 4 лет с игровыми комплексами «Ладья», «Викинг», скалодромами и каруселью. Авторы позаботились и о самых маленьких омичах: для детей до 4 лет в «Ильинской слободе» появятся горка, песочницы и качели.

Авторы второй концепции — Александр Бегун и Дмитрий Горчуков предлагают единый прогулочно-транзитный маршрут, связывающий Театральный сквер с Мемориальным. Сад должен стать местом притяжения горожан с самыми разными увлечениями. Так, в центре общественного пространства предусмотрено появление спортивной зоны: скейтпарка и площадки для стритбола. У Краеведческого музея предлагается обустроить многофункциональную сценическую площадку, а на самом солнечном месте появится городской Солярий с «сухим» фонтаном. Семьям понравятся игровые детские площадки и множество малых архитектурных форм, главной из которых станет историческая инсталляция. В режиме круговой панорамы она позволит увидеть, что было на этом месте в исторической перспективе.

Напомним, в нашем городе в ходе голосования уже определили общественные территории, которые благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Это Городской сад в Центральном округе, сквер им. Панфилова в Октябрьском округе, площадь Лицкевича и Старозагородная роща в Советском округе, территория вдоль ул. Моторной, пр. Сибирского и ул. Гашека в Ленинском округе. Для каждой территории на выбор омичам представят по два дизайн-проекта благоустройства, подготовленных с учетом обращений и предложений граждан.

Проголосовать за дизайн-проекты можно будет c 26 апреля по 30 мая 2021 года на платформе 55.gorodsreda.ru при помощи учетной записи на портале Госуслуг или номера телефона. Если у вас возникнут проблемы при авторизации, то вы сможете обратиться к волонтерам. В период голосования добровольцы будут работать на информационных точках в общественных местах – торговых центрах, МФЦ и поликлиниках. В голосовании могут принять участие граждане, которым исполнилось 14 лет.