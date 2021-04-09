«Росводоканал Омск» напомнил своим абонентам способы и срок оплаты

Во избежание возникновения задолженности, предприятие рекомендует оплачивать свои услуги ежемесячно до 10 числа.

Юридические лица могут оплачивать услуги водоканала через систему «Сбербанк» или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Для этого необходимо выбрать наименование ОмскВодоканал, ввести лицевой счёт, указав номер договора, сверить сумму и оплатить. За несвоевременную оплату оказанных услуг по водоснабжению и водоотведению юридическим лицам будет производиться начисление пени в соответствии с частями 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 статьи 13 Федерального Закона РФ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Для оплаты услуг «Росводоканал Омск» частным лицами доступны такие дистанционные сервисы, как сайт «Сбербанк» и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», интернет-банк «ОТПдирект», сайт «Все платежи», ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

«Мы постоянно работают над тем, чтобы расширить возможности и создать оптимальные условия оплаты для потребителей. Сегодня кроме рассылки бумажных квитанций, мы предлагаем альтернативные способы получения платёжных документов - квитанцию или счёт можно распечатать из личного кабинета на сайте «Росводоканал Омск». Особое внимание наших абонентов обращаем на тот факт, что с 1 января 2021 года отменён мораторий на пени и штрафы для неплательщиков и ресурсоснабжающая организация вправе применять к должникам весь комплекс мер по взысканию задолженности», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Оплатить квитанции и счета за коммунальные услуги лично можно в любом отделении «Почта России», в «СберБанке», в кассах омского водоканала:

Офис «Центральный»

Адрес: ул. Маяковского, д. 2.

Прием платежей:

Касса:

Пн. - пт.: 8.00-18.00

Сб.: 8.00-12.00

Вс.: выходной

Офис «Левобережный» (Прием платежей каждую 2 и 3 неделю месяца)

Адрес: ул. Конева, д. 14. Остановка: «11-й микрорайон»

Прием платежей:

Касса:

Пн. - пт.: 9.00-18.00

Сб.-вс.: выходной.

Офис «Малунцева, д. 30»

Адрес: ул. Малунцева, д. 30

Прием платежей:

Оплата банковскими картами

Касса:

Пн.- ср.: 8.00-18.00

Чт.: неприемный день

Пт.: 8.00 - 17.00, без обеда

Сб., вс.: выходной.