Оксана Фадина получила представление от прокуратуры за неподготовленность к паводку

Вот так выглядела Иртышская набережная в начале недели. Такая же ситуация была во многих районах города. Фото: Веселовская Анна

Стоило немного потеплеть, а снегу подтаять, как омичи массово стал писать в соцсетях о том, что на дорогах и рядом с домами появились огромные лужи, больше похожие на реки. Такие посты продолжают публиковать и сейчас из разных районов города.

По этим сообщениям прокуратура провела проверку и выяснила, что администрация города действительно не осуществляла надлежащим образом контроль за окружными администрациями в части вывоза снега, уборки наледи и подготовке к паводку. Нашли прокуроры и нарушения в деятельность БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства". Они не организовали правильный вывоз снега с возможных мест подтопления.

Из-за этого мэру Омска Оксане Фадиной вынесли представление, которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Устранение нарушений при содержании дорог обещают проконтролировать.

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