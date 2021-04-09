В Омской области за сутки коронавирусом заразился 71 человек

Количество заразившихся каждый день немного возросло. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омкой области за последние сутки коронавирусом заразились 71 человек. Это немного больше, чем было в начале недели. Тогда в регионе фиксировали минимальное количество заболевших за несколько месяцев. Сегодня 42 омича смоли остаться на лечение дома, а остальные 29 по рекомендациям врача отправились в госпитали. Всего за время пандемии ковидом заразились 44 403 человека.

Выздоровели 150 пациентов, общее число справившихся с болезнью составило 37 203.

К сожалению, люди продолжают умирать от ковида. Сегодня его жертвами стали трое. Всего начала пандемии в Омской области скончались 1 347 человек.

В прививочной компании по последним данным приняли участие 95 131 жителей региона. Сегодня в минздраве рассказали, что прививочные кабинеты переходят на новый ежим работы, более удобный для омичей.

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