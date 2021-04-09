Омичи смогут привиться от коронавируса и в выходные

В Омске привиться от коронавируса станет намного проще.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Омской области, как и по всей стане, набирает темпы прививочная компания против коронавируса. Прививки с начала года поставили уже более 90 тысяч человек. По данным омского минздрава, оба компанента двухфазной вакцины поставили уже 54 843 человека. остальные успели сделать только один укол.
В ведомстве сообщили об изменении режима работы прививочных кабинетов. Раньше они принимали только в рабочие дни, что многих останавливало от похода в больницу. Теперь такого не будет. Кабинеты начнут работать всю неделю с 8:00 до 20:00, сообщили в министерстве. При таком режиме многим работающим омичам будет удобнее попасть на прием.
Напомним, что в Омске прививают вакциной "Спутник-V". Это двухфазная прививка, между этапами которой должно пройти две недели.
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