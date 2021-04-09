Омичей предупреждают о гололеде и ураганном ветре

Погода в Омске резко ухудшится. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 9 апреля, в Омск должен прийти мощный циклон, который принесет обильные осадки. Об этом предупреждали синоптики в начале недели. В городе и области ожидают мокрый снег, а местами дождь.

В МЧС предупреждают омичей, что вместе с осадками усилится и ветер. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Также возможен гололед на дорогах и тротуарах. В ведомстве омичей просят быть внимательными на дорогах и при усилении ветра без острой необходимости не выходить на улицу, не стоять и на парковать автомобили рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач. Все это может быть опасно для жизни.

По прогнозам спасателей опасные погодные явления задержатся в регионе ненадолго, уже завтра все должно нормализоваться. А на следующей неделе омичей ждет значительное потепление.

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