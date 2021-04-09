Полиция поймала банду омичей, промышлявших вымогательством и грабежами

Полиция проверяет, к каким еще преступлением могли быть причастны приятели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области полиция с помощью СОБР Росгвардии задержала двух подозреваемых в серии преступлений, совершенных на территории региона. О них стало известно, когда в январе 2021 года в полицию обратился бизнесмен и сообщил о мошенничестве и угрозах. Он рассказал, что положил на счет своей фирмы 7 миллионов и совсем не сразу заметил, что его взломали. Ко времени, когда бизнесмен заблокировал все денежные операции, со счета сняли около миллиона. После этого ему и его семье стали поступать угрозы. Неизвестные обещали, что убьют, если он не вернет доступ к счету и не даст в полиции ложные показания.

В ходе расследования полицейские выяснили, что к этому причастны два жителя Омской области 29 и 24 лет. чтобы их задержать понадобилась поддержка СОБР Росгвардии. После проверки выяснилось, что они же причастны к другим преступлениям. В одном случае они ограбили владельца гаража, который хранил там сигареты на продажу. Охранник успел сообщить владельцу, когда увидел на камерах, что неизвестные спиливают замок. Хозяин приехал на место, чтобы остановить злоумышленников, но получил ранение из травматического пистолета. Ущерб оценили в 170 тысяч. Во втором они проникли в пейнтбольный клуб под видом полиции, связали охранника и вынесли снаряжение для игр более чем на 300 тысяч.

Сейчас, как сообщают в пресс-службе полиции, оба подозреваемых находятся под стражей, следствие продолжается. На них заведено несколько уголовных дел. Выясняется, причастность омичей к другим преступлениям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (3812) 290 - 150

WhatsApp: 8-913-619-74-30

Наш telegram

Почта: stanislav.muhin@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте и Твиттер