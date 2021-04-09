Омичка избила 5-летнего сына и привела его на осмотр в больницу

Ребенка на время суда отправили в детский дом. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В больницу на прием к детскому терапевту пришел 5-летний пациент со своей мамой. Во время осмотра врач обратила внимание на то, что на лице ребенка есть следы серьезных синяков, которые мальчик не мог получить самостоятельно. Женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

В ходе проверки выяснили, что синяки достались мальчику от матери, которая уже неоднократно избивала сына и состоит на профилактическом учете. Также в семье есть еще один ребенок 2 лет.

В прокуратуре после завершения проверки приняли решение поместить детей в детский дом, а в отношении их матери возбудить уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Также, как уточнили в ведомстве, сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

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