В Омской области большегрузам запретят ездить по 4 дорогам

В Омской области также как и в городе начинает активно таять снег. С 16 апреля по 15 мая, пока снег не растает, а дороги не проснуться и не будут в состоянии выдержать постоянный поток тяжёлых машин, на четырёх дорогах ограничат движение машин, тяжелее 10 тонн, сообщили в омском минтрансе. Ограничения будут действовать на следующих дорогах:

- участок Муромцево – Седельниково на трассе Омск – Муромцево – Седельниково. Объехать можно по дорогам Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск.

- участок Большие Уки – Тевриз. Объехать можно по дороге Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск.

- участок Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском районе. Объехать можно по дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Голышманово – Аромашево, Аромашево – Вагай, Вагай – Дубровное – Абаул.

- участок – Усть-Ишим – Фокино. Объехать можно по дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Абатское – Викулово, Викулово – Каргалы — Серебрянка.

Но исключение сделают для перевозчиков международных грузов, а также топлива, продуктов питания, животных, людей, а также лекарств и удобрений. Водители с такими груза и смогут ездить как и раньше.