«Такси подъезжают каждые 5 минут»: Омская журналистка Наталья Граф пожаловалась на атаку хулиганов

Такси к дому Натальи подъезжали даже глубокой ночью.

Видимо, новый вид каких-то диких развлечений появился в Омске. На этот раз в неприятную ситуацию попала журналистка Наталья Граф.

- Сейчас расскажу вам про новый вид хакерских атак, – пишет Наталья на Facebook. – 23-е по счету такси в моем дворе. Таксисты подъезжают каждые пять минут. Звонят мне в домофон и говорят, что такси подано. Я, понятное дело, уже давно пытаюсь уснуть и никаких такси не заказывала. Служба поддержки никак не может решить эту проблему. Мне сказали, что у них нет технической возможности заблокировать мой адрес и хоть как-то обезопасить своего постоянного клиента. Они даже не могут отследить, кто заказывает мне это такси. Пробовала отключить домофон – звонят соседям или долбятся в подъездные двери.

Наталья намерена обратиться в полицию с заявлением о хулиганстве.

В пресс-службе ведомства подтердили, что заявление от Натальи Граф приняли. Сейчас следователи начали проверку в ходе которой выяснят причины произошедшего.