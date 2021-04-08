В Омске в аварии с легковушкой перевернулась машина МЧС

Тяжелая машина перевернулась на крышу после столкновения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

В Омске практически в самом центре Левобережья на перекрестке оживленных магистралей произошло серьезное ДТП. Столкнулись легковушка и автоцистерна МЧС. Как уточнили в ведомстве, пожарная машина спешила на вызов в один из домов на улице Суворова, там сработала пожарная сигнализация, и в районе перекрестка улиц Волгоградская и Бульвар Архитекторов произошла авария. Легковой автомобиль, ехавший следом за пожарными не выдержал безопасную дистанцию и въехал в цистерну. После удара водитель пожарной машины не справился с управлением и машина перевернулась.

По данным пресс-службы МЧС, в аварии не пострадал никто из людей, повреждения получили только автомобили.