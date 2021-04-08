В Омске разыскивают мужчину, напавшего на подростка

Если у вас есть информация об этом человеке, обратитесь в Следственный комитет или полицию. Фото: СУ СК России по Омской области

Инцидент случился на окраине города в районе улицы Новокирпичной. На 15-летнего подростка, шедшего из магазина, напал неизвестный. Угрожая расправой, он забрал у мальчика сотовый и деньги.

- Проводятся следственные и разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Просьба к гражданам, если вы располагаете какой-либо информацией об этом преступлении или местонахождении разыскиваемого, просим позвонить по телефонам 79-25-02 или 02. Конфиденциальность гарантируется.