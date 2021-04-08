В Омске 9-летний мальчик подорвался на гранате, которую нашел в игрушках

Здоровьем ребенка занимаются омские медики.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Трагедия произошла накануне, 7 апреля. Маленький мальчик 9 лет, как обычно, приехал в гости к дедушке с бабушкой. Ребенок сразу отправился к игрушкам, среди которых довольно долгое время находилась учебная граната Ф-1. По нашим данным в доме ее принес один из родственников. Мальчик в процессе игры выдернул чеку и снаряд сдетонировал.
У ребенка травмы верхних конечностей, которые он получил при взрыве запала учебной гранаты, сообщил «Комсомольской правде» источник. Сейчас мальчик находится в больнице, его лечением занимаются медики.
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