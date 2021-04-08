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Общество8 апреля 2021 12:28

Коронавирусом в Омской области за сутки заразились 62 человека

Больше половины смогут лечиться дома
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Количество заражений снова начинает понемногу расти.

Количество заражений снова начинает понемногу расти.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за сутки заразились ковидом 62 человека, из них 37 смогут лечиться дома, а 25 заняли места в ковидных госпиталях. За все время пандемии вирусом заразились 44 332 человека.

Выздоровели сегодня 153 человека. За все время наблюдений справились с болезнью 37 053 омича.

Сегодня скончался только один пациент с коронавирусом. За все время пандемии медики констатировали 1 344 летальных исхода.

В прививочной компании успели поучаствовать 91 028 человек. Из них получили оба компонента двухфазной прививки «Спутник-V» 54 843 человека.