Коронавирусом в Омской области за сутки заразились 62 человека

Количество заражений снова начинает понемногу расти. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за сутки заразились ковидом 62 человека, из них 37 смогут лечиться дома, а 25 заняли места в ковидных госпиталях. За все время пандемии вирусом заразились 44 332 человека.

Выздоровели сегодня 153 человека. За все время наблюдений справились с болезнью 37 053 омича.

Сегодня скончался только один пациент с коронавирусом. За все время пандемии медики констатировали 1 344 летальных исхода.

В прививочной компании успели поучаствовать 91 028 человек. Из них получили оба компонента двухфазной прививки «Спутник-V» 54 843 человека.