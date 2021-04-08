«Денег не хватало на жизнь»: Появилось видео задержания наркоторговца под Омском

Операцию по задержанию подозреваемого сняли на видео. Фото: УМВД России по Омской области

Задержание 31-летнего наркоторговца из поселка Дружино под Омском получилось колоритным. Вооруженные силовики в масках, камуфляже и бронежилетах окружают BMW Х5, в котором ехал преступник. Разбивают стекло передней двери и начинают вытаскивать водителя на улицу.

Тот сопротивляется, но вскоре на него надевают наручники и доставляют к гаражу, где он прятал наркотики. Там нашли ассортимент на любой «вкус».

- В ходе личного досмотра у него изъято приготовленное к сбыту наркотическое средство мефедрон массой 4,95 гр. В салоне его автомобиля «BMW X5» оперативники нашли капсулы c амфетамином общей массой 0,92 гр. Крупная партия мефедрона (почти 10 гр.), спрятанная подозреваемым в два тайника-закладки с целью дальнейшего сбыта, обнаружена оперативниками на ул. Мостоотряд, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Одновременно сотрудники полиции провели обыск жилища задержанного. В гараже обнаружены и изъяты: амфетамин общей массой 78,81 гр., героин – 0,87 гр., гашиш - 12,26 гр. и 3,17 гр. марихуаны, а также электронные весы и упаковочный материал.

Задержанного доставили в полицию для допроса.

- Были ранее судимы, – спрашивает в него полицейский.

- Нет, – поясняет наркоторговец.

- Что вас заставило заняться такой деятельностью?

- Денег не хватало на жизнь.

Также задержали 30-летнего сообщника подозреваемого, когда тот ехал по городу на своей «Тойоте». При обыске в машине нашли специальные весы и пакеты с остатками наркотиков.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.