Юные омичи сделали двигатель для космолета

Осенью прошлого года состоялся «Космический урок», в котором участвовали три детских технопарка «Кванториум» из Омска, Томска и Королева. Ребятам рассказали о современном проекте по созданию роя малых космических аппаратов, который реализуют РКК «Энергия» и 12 ведущих технических университетов России. Над проектом предложили подумать и школьникам. Ребятам из омского «Кванториума» предстояло разработать двигательную установку и вот теперь в канун 60-летия первого полета человека в космос они закончили эту работу. Готова модель двигатели, сделаны все сложные расчеты и подобраны материалы для изготовления, которые выдержат низкие температуры космоса.

Кейс проекта заключается в создании роя космических аппаратов на платформе «кубсат». Они представляют собой кубики размером 100х100х100 мм. Их задача - выполнение исследовательских проектов, дистанционное зондирование земли, спутников связи и многое другое далее.

- Ребята разделились на две команды, поскольку нашли два варианта решения поставленной задачи, - рассказал наставник космокванториума Иван Дяченко. - По итогу мы имеем 3D модели и напечатанные детали. У нас впереди еще испытание, проверка расчетов и дальнейшая доработка. Закончить установку планируем через год.

Первый вариант двигательной установки базируется на принципе разложения воды путем электролиза, для получения максимального объема рабочего газа. Во втором варианте ребята использовали схему с испарением воды в специальной камере, для получения водяного пара. Во время работы ребята узнали много нового о космосе, научились 3D-моделированию, производить сложные расчеты.

- Проект разрабатывали с нуля. Мы просмотрели в интернете, какие есть летательные аппараты, и хотели повторить, - рассказал о проделанной работе учащийся космокванториума Егор Колодин. - Самое сложное было найти подходящие детали. Нужно, чтобы они работали при низких температурах, чтобы электроника не замыкала. Поэтому используем в основном сплавы из стали, железа и алюминия. До «Космического урока» я про кубсаты даже не слышал, не знал и про наноспутники, а теперь еще и разбираюсь в строении двигателей и его составляющих, узнал также о новых деталях и химических процессах.

Сейчас в омском «Кванториуме» открылась выставка работ начального технического моделирования «Путешествие в Космоград», посвященная 60-летнему юбилею полета Юрия Гагарина. А 7 апреля, в технопарке прошел и мастер-класс по трафаретной печати. Школьники, занимающиеся в разных кружках технопарка, своими руками изготовили трафарет и нанесли на белые футболки изображение Юрия Гагарина.

В эти дни в Омской области пройдет много различных мероприятий, приуроченных ко Дню космонавтики, в которых примут участие омичи разных возрастов.

Фото Сергей Мельников