Омичи снова пожаловались на неприятные запахи

Омичи жаловались на химический запах и смог. Фото: Архив "КП"

В соцсетях омичи опубликовали жалобу на неприятный запах на Левом берегу и в районе Амура. Жители жаловались на резкий химический запах и дымку из-за которых было сложно дышать. Ситуация довольно привычная, такие жалобы часто появлялись в прошлом году.

- Нет, ну тут реально без противогазов скоро не обойтись будет! Сейчас пока шла на остановку, надышалась этой гадостью, сплошная химия, а не свежий воздух, - написала одна из омичек.

В минприроды оперативно отреагировали на сообщения горожан. Но правда заявили, что на автоматизированных постах никаких загрязнений воздух зафиксировано не было.

- На автоматизированных постах наблюдений превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. В тоже время, с целью выявления всех обстоятельств планируется выезд передвижной лаборатории для проведения замеров в ЦАО г. Омска, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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