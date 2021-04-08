В Омске потерянный пес искал хозяина в автобусах

Пес потерялся на Левом берегу в районе микрорайона Звездный. Фото: ВКонтакте

Накануне вечером омичи на Левом берегу возвращались домой на общественном транспорте и на одной из остановок вошел необычный пассажир. Им оказался потерянный, напуганный пес. Явно домашняя собака забежала в салон на остановке и в каждом из пассажиров рассчитывала найти хозяина. Видимо, она не раз ездила с ним на автобусах, если смогла зайти в транспорт. Как рассказывают очевидцы, пес проехал одну остановку, а потом его высадили.

Собака ходила между людьми, надеясь найти своего хозяина. Фото: ВКонтакте

- Вчера, 7 апреля, в 16:30 пес, кобель, зашел в автобус на остановке «Комкова», видно, что ищет хозяина. Кондуктор высадил безбилетника на остановке «Звездная». Если кто-то ищет, смотрите в этом районе, - написал автор поста.

Нашел ли пес своего хозяина, пока не известно. На породистого пса пассажир автобуса не поход, но по характерным складкам на морде может быть помесью с шарпеем.

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