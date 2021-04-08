В Омске из-за пожара в туалете эвакуировали целую школу

На тушение пожара понадобилось 20 минут.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сегодня неожиданно для всех в школе №55, которая находится на улице Мельничная в районе Старого Кировска, сработала пожарная сигнализация. Это не было стандартной тренировкой по эвакуации, система действительно зафиксировала пожар. Посреди урока детям и учителям пришлось покинуть здание.
Оказалось, что пожар произошел в туалете на 1 этаже. К счастью, его удалось быстро потушить.
- В 11:03 поступило сообщение о пожаре в школе на ул. Мельничная, произошло возгорание в туалете на 1 этаже. Ликвидация открытого горения - в 11:19. Ликвидация - в 11:22. Площадь пожара 2 кв.м. Эвакуированы 840 детей и 75 персонала. От МЧС задействованы 3 единицы техники и 14 человек, - сообщили о произошедшем в пресс-службе МЧС.
Сейчас школьники смогли вернуться к занятиям. А точные причины возгорания пока устанавливаются.
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