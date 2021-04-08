Мэрия: омские дороги начали чистить от пыли и грязи

Пока от пыли почистят только центральные улицы. Фото: пресс-служба администрации Омска

Почти все центральные магистрали Омска практически полностью оттаяли от снега и наледи и песок с реагентами, которыми зимой обрабатывали дороги традиционно скопился у бард.ров. Сейчас он нередко напитывается водой и образует неприятную грязь у обочин и на пешеходных переходах. К ее уборке сегодня уже преступили омские дорожники.

Как отметил заместитель главного инженера «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Тадин, сейчас городские службы еще работают в зимнем режиме. Поэтому очистка проводится в основном на гостевых маршрутах и центральных улицах. На летний режим дорожники перейдут с 15 апреля, тогда же начнут убирать пыль и грязь со второстепенных дорог.

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