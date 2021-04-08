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Общество8 апреля 2021 9:00

Омич ограбил соседку и угнал машину, чтобы не идти через мост

Он признался во всех преступлениях
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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омич угрожал девушке ножом, требуя довезти его до Левого берега

омич угрожал девушке ножом, требуя довезти его до Левого берега

Фото: Иван ВИСЛОВ

В середине прошлого лета, 27 июля, омич снимал квартиру на Левобережье на Зеленом Бульваре вскладчину со своим приятелем и его подругой. Молодые люди мирно жили, пока девушка не завела кредитку, с которой сняла крупную сумму денег. 32-летний омич не удержался и украл 27 тысяч рублей, а также карту, с которой потратил еще 7 тысяч. Пропажу денег соседи заметили не сразу.

Буквально на следующий день омич был в гостях на улице Волочаевская. Чтобы не идти домой пешком, он без предупреждения сел в машину девушки, которая собиралась ехать по делам, и потребовал довезти его до Метромоста. Шокированная девушка проехала несколько метров, а потом остановилась и попросила незнакомца выйти из машины. Тогда омич достал нож и начал угрожать. Девушка выбежала из автомобиля, оставив ключи, всерьез испугавшись за свою жизнь. А омич спокойно пересел на водительское сидение и поехал домой. Машину он бросил по дороге на улице Большая Островская.

Дело уже рассмотрели в суде. Омич признался в обоих преступлениях и даже вернул деньги бывшим соседям. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, ему назначили 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима. Но прокурор подал апелляцию, посчитав приговор слишком мягким. Дело будут пересматривать.

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