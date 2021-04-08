На видео попало, как мартшуртка в Омске пролетела на красный, чуть не сбив пожилую пару

Водитель маршрутки решил, что торопится сильнее остальных и поехал на красный свет. Фото: «Аварийный Омск»

Омичи стали свидетелями неприятного инцидента, случившегося на одной из дорог города.

Водитель маршрутки, видимо, решив, что для его вида транспорта действуют какие-то альтернативные правила дорожного движения, пронесся на красный свет. При этом чуть не задел пожилую пару, шедшую по переходу.

Неравнодушный водитель соседнего автомобиля выложил запись с видеорегистратора в социальные сети. На ней довольно четко виден номер маршрутки. Так что найти нарушителя сотрудникам полиции особого труда не составит.