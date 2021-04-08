Пять деревень в Омской области оказались отрезаны от мира из-за отсутствия автобуса

Омичи смогли добиться восстановления автобусного маршрута только через прокуратуру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Оконешниковском районе Омской области жители пяти деревень в прошлом году начали замечать, что автобус, который ходил до райцентра, стал припускать интервалы движения, а потом и вовсе не выходил на маршрут. Такое непостоянство не устраивало сельчан, которые добирались на автобусе до Оконешниково на работу и по делам. Но сколько они не пробовали исправить ситуацию, ничего не получилось, пока не вмешалась прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки выяснилось, что местная администрация не обеспечивала работу автобуса на маршруте «с. Чистово – с. Крестики – р.п. Оконешниково» с остановками в деревнях Орловка и Пресновка. Главе района вынесли представление, после рассмотрения которого, маршрут восстановили. С 30 марта 2021 года он работает в прежнем режиме.

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