На выходных в Омске потеплеет до +12 и пойдут дожди

На выходных омичей ждут потепление и дождь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока погода в Омске не спешит радовать весенним теплом, температура пока не поднимается днем выше +5 градусов, а ночью еще опускается ниже нуля. Также синоптики прогнозировали к концу недели мощный циклон, который принесет обильные осадки. Предполагали, что это будет снег, но из-за повышения температуры синоптики не исключают дожди.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют, что в пятницу в Омске дневная температура поднимется до +7, а в некоторых районах до +12 градусов. Тогда же придут и осадки. Обещают мокрый снег, а местами дождь. Самые обильные осадки пройдут в пятницу и субботу. Температурная тенденция сохранится на все выходные.

Более долгосрочные прогнозы обещают омичам теплые дни без осадков всю следующую неделю. Правда ночью температура по-прежнему будет падать ниже нуля.

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