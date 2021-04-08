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Общество8 апреля 2021 7:44

В Омске наказали коллекторов, отправлявших должнику оскорбительные сообщения

Им придется выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей
Источник:kp.ru
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Должник смог отсудить у коллекторов 100 тысяч рублей.

Должник смог отсудить у коллекторов 100 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омского должника начали терроризировать коллекторы. Неизвестные люди атаковали его звонками и слали сообщения с оскорблениями и угрозами. Мужчина сделал записи разговоров и скриншоты посланий и отправился за помощью к судебным приставам.

Те выяснили, что должника атаковали представители некоего ООО «Поколение».

- По итогам административного расследования, проведенного в отношении ООО «Поколение» представителями надзорного органа, подтвердился факт совершенного административного правонарушения, в связи с чем составлен соответствующий административный протокол и направлен на рассмотрение в суд, – сообщает пресс-служба областного УФССП.

В Центральном райсуде встали на сторону должника и обязали нечутких коллекторов выплатить ему 100 тысяч компенсации. Компания-ответчик попыталась оспорить это решение, но суд вышестоящей инстанции оставил его без изменений.