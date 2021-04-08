В Омске наказали коллекторов, отправлявших должнику оскорбительные сообщения

Должник смог отсудить у коллекторов 100 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омского должника начали терроризировать коллекторы. Неизвестные люди атаковали его звонками и слали сообщения с оскорблениями и угрозами. Мужчина сделал записи разговоров и скриншоты посланий и отправился за помощью к судебным приставам.

Те выяснили, что должника атаковали представители некоего ООО «Поколение».

- По итогам административного расследования, проведенного в отношении ООО «Поколение» представителями надзорного органа, подтвердился факт совершенного административного правонарушения, в связи с чем составлен соответствующий административный протокол и направлен на рассмотрение в суд, – сообщает пресс-служба областного УФССП.

В Центральном райсуде встали на сторону должника и обязали нечутких коллекторов выплатить ему 100 тысяч компенсации. Компания-ответчик попыталась оспорить это решение, но суд вышестоящей инстанции оставил его без изменений.