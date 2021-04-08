Губернатор рассказал, когда омичам ждать лучшей жизни

Александр Бурков уверен: в регионе ситуация меняется в лучшую сторону. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Очередное интервью дал губернатор Александр Бурков. На этот беседа проводилась с представителем экспертного института социальных исследований. Одной из главных тем разговора стал отток населения. По этому показателю наш регион в списке лидеров антирейтинга.

- Через 3–5 лет уже изменения будут видны. Вспомните, что было в 2017 году с дорогами, с водой, с медициной. Сегодня же картина принципиально меняется, – сказал Александр Бурков.

По его словам, нужно создавать условия для молодежи и рабочие места для нее.

- Это и условия жизни, комфорт. Есть нацпроект «Формирование комфортной городской среды». Люди сами выбирают, где что благоустраивать. На меня Иртыш произвел большое впечатление. Это изюминка города, не использовать ее сегодня грешно, - рассказал Бурков.

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