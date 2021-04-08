Беременная омичка свалившаяся с лестницы в больнице, отсудила компенсацию

Омичке удалось отсудить лишь 25 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел 28 января в роддоме № 6. Беременная омичка пришла туда сдавать анализы. Спускаясь по лестнице второго этажа, она поскользнулась, упала и скатилась вниз.

Сначала от травматического шока женщина не могла даже кричать. Потом позвала на помощь.

Прибежавшие сотрудники роддома вызвали скорую и повезли пострадавшую пациентку на УЗИ – надо было в первую очередь убедиться, все ли в порядке с ребенком.

После этого на скорой беременную увезли в БСМП-1. Там ей смогли только поставить обезболивающий укол. Рентген женщина делать отказалась, опасаясь навредить плоду. Без этого травматолог не смог назначить ей точное лечение.

Все время после происшествия потерпевшая испытывает сильную боль. Из-за того, что она даже не может ходить, мужу приходится возить ее в коляске. Кроме того, она до сих пор волнуется за состояние своего будущего ребенка.

Омичка подала иск в суд, требуя от роддома, отвечающего за содержание лестницы, компенсацию в 80 тысяч рублей и оплату расходов на юриста в 15 750 рублей.

- 07 апреля 2021 года Кировским районным судом города Омска под председательством судьи Дурневой С.Н. по указанному гражданскому делу вынесено решение, которым с БУЗОО «Клинический родильный дом № 6» в пользу Г.Н. взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 рублей, – рассказали в пресс-службе Кировского районного суда, где рассматривали иск.

Добавим, что решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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