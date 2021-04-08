В омской больнице БСМП-2 на день отключат воду

Воды в больнице не будет весь день. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Стало известно об отключении воды в одной из омских больниц. Сообщается, что весь день в БСМП-2 ее не будет в течение всего апреля. С чем связано отключение, не сообщается. Однако в омском министерстве здравоохранении в этом проблемы не видят. Там уже прокомментировали ситуацию.

- В учреждении создан необходимый резерв питьевой воды и воды для различных бытовых нужд. Также имеется запас антисептических средств для обработки помещений и оборудования, - сообщили в ведомстве.

Минздрав утверждает, что на лечении пациентов отключение воды никак не скажется.

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