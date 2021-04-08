В омской больнице БСМП-2 на день отключат воду

Воды в больнице не будет весь день.
Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Стало известно об отключении воды в одной из омских больниц. Сообщается, что весь день в БСМП-2 ее не будет в течение всего апреля. С чем связано отключение, не сообщается. Однако в омском министерстве здравоохранении в этом проблемы не видят. Там уже прокомментировали ситуацию.
- В учреждении создан необходимый резерв питьевой воды и воды для различных бытовых нужд. Также имеется запас антисептических средств для обработки помещений и оборудования, - сообщили в ведомстве.
Минздрав утверждает, что на лечении пациентов отключение воды никак не скажется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (3812) 290 - 150
WhatsApp: 8-913-619-74-30
Наш telegram
Почта: stanislav.muhin@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях: